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BBC

إعلام عبري: حزب الله يكثف هجماته على إسرائيل باستخدام صاروخ أرض-جو الإيراني

09:08 م الجمعة 17 مايو 2024

أرشيفية

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حزب الله بدأ يكثف عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ويستخدم صاروخ أرض-جو إيراني الصنع.

وأضافت هيئة البث العبرية، أنه منذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى قصفا يوميا أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويقول حزب الله والفصائل الأخرى إنها تشن هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

صواريخ أرض جو إيران حماس الاحتلال الإسرائيلي
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