مصدر بفريق المفاوضات: توسيع العملية في رفح من شأنه تعريض الأسرى في غزة للخطر

مصراوي

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر بفريق المفاوضات قوله، إن توسيع العملية في رفح من شأنه تعريض الأسرى في غزة للخطر.

وأضاف المصدر، أن عملية رفح قد تدفع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتشدد بموقفها وتصعب التوصل لصفقة قريبا.

كان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، أكد عدم ثقة الحركة برواية الاحتلال بشأن حصوله على 3 جثث من الأسرى بغزة قائلا: "القول الفصل هو ما تقوله المقاومة".

وقال عزت الرشق، إن ادعاء الاحتلال وصوله إلى جثامين بعض أسراه بعد ثمانية أشهر من العدوان لايعد إنجازاً لحكومته بل هو دليل على ضعف أداء جيشهم، موضحا أن الجثامين التي يزعم الاحتلال بالوصول لها قد تكون تلك التي قصفها الاحتلال سابقا وبقيت تحت الركام.

وأضاف القيادي في حماس، "نؤكد أن هذا الادعاء ما هو إلا محاولة للتغطية على خسائره وفشله الذريع أمام بسالة المقاومة".