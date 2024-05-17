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BBC

مواجهة بين نتنياهو وبن غفير بالكابينت بشأن مساعدات غزة

12:54 م الجمعة 17 مايو 2024

نتنياهو إيتمار بن غفير

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قالت صحيفة معاريف إن اجتماع الكابينت شهد أمس الخميس مواجهة حادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن بن غفير طالب نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت إثر مغادرته اجتماع أمس أثناء حديث بن غفير.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عشرات المتظاهرين أغلقوا شارعا رئيسيا في تل أبيب للمطالبة بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وقد طالب جالانت أمس الأربعاء بخطة لما بعد الحرب على غزة ورفض إرساء حكم عسكري بالقطاع.

بينما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يقبل بأن تحل السلطات الفلسطينية مكان حركة حماس في إدارة القطاع.

وقال وزير الدفاع -في مؤتمر صحفي بتل أبيب- إنه سيعارض أي حكم عسكري إسرائيلي للقطاع لأنه سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما.

ودعا نتنياهو إلى إعلان أن إسرائيل لن تسيطر مدنيا على قطاع غزة، وإيجاد بديل لحركة حماس.

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