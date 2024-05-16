إعلام عبري: إصابة إسرائيلي بحادث طعن في نابلس شمالي الضفة

مصراوي

أفادت القناة 14 العبرية، اليوم الخميس، بإصابة إسرائيلي في حادث طعن بمنطقة حوارة بنابلس شمال الضفة الغربية.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أنه جرى نقل الإسرائيلي المصاب في عملية الطعن بنابلس إلى المستشفى، مؤكدة عدم القبض على المنفذ.

وفي حادث منفصل، قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن قوات حرس الحدود بجيش الاحتلال الإسرائيلي قتلت شابا فلسطينيا حاول طعن جندي في القدس فجر اليوم.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

ووفقا لتصريحات شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني بشارع صلاح الدين، زاعمة أنه حاول تنفيذ عملية طعن.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ فجر اليوم الخميس، بلغ 4 شبان بعد استشهاد 3 أشخاص في طولكرم، بالإضافة إلى من أردته قوات الاحتلال بالقدس.