وزير الدفاع السلوفاكي: رئيس الوزراء يخضع لعملية جراحية وحالته خطيرة

مصراوي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير الدفاع السلوفاكي، اليوم الأربعاء، إنه يتم إجراء عملية جراحية الآن لرئيس الوزراء روبرت فيتسو وهو في حالة خطيرة جدا.

وأشار وزير الدفاع السلوفاكي، إلى أن رئيس الوزراء لا يزال في غرفة الجراحة وحالته حرجة للغاية والاعتداء عليه سياسي.

وأوضح وزير الداخلية السلوفاكي، أنه يعتقد أن الهجوم على رئيس الوزراء روبرت فيتسو له دوافع سياسية.

وفي وقت سابق من اليوم أُصيب فيتسو برصاصة في صدره بالعاصمة براتيسلافا لتتركه في حالة خطرة، وفق ما أعلنته الحكومة السلوفاكية في بيانها.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة السلوفاكية، أنه تم نقل رئيس الوزراء روبرت فيتسو بطائرة مروحية إلى مستشفى "بانسكا بيستريكا" وكان واعيا عند وصوله.