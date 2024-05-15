مسؤولون أمريكيون: إسرائيل حشدت قوات كافية قرب رفح لبدء توغل واسع

مصراوي

قالت شبكة "إيه بي سي" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، إن تقييم الولايات المتحدة أن إسرائيل حشدت قوات كافية قرب رفح لبدء توغل واسع بالمدينة.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن واشنطن غير متأكدة بشأن ما إذا كانت إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بغزو واسع لرفح.

بدوره، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إنه يعتقد أن ما تقوم به إسرائيل في رفح هو عملية موجهة وليست كبيرة، مؤكدا أن ولديه مخاوف من حدوث ذلك.

وأكد أن هناك أكثر من مليون مدني يعيشون في رفح وتريد الولايات المتحدة التأكد من أنهم محميون.