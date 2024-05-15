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إعلام عبري: العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل تأجيل الجلسة المقررة غدًا

07:55 م الأربعاء 15 مايو 2024

محكمة العدل الدولية

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل تأجيل الجلسة المقررة غدا إلى الأسبوع المقبل،

وأوضحت الصحيفة العبرية أن إسرائيل تتوقع أن تأمر المحكمة بوقف القتال، مشيرة إلى أن الحكومة لا تنوي الالتزام بذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن إسرائيل قررت إرسال وفد لحضور جلسة لمحكمة العدل الدولية للنظر في إصدار أوامر بوقف حرب غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بدعوى لدى محكمة العدل الدولية من أجل التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب داخل قطاع غزة.

وانضمت مصر إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، وهي الخطوة التي ثمنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس.

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