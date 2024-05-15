ماتت والدته تنتظر قدومه.. السلطات الجزائرية تعثر على طفل اختطف قبل 30 عامًا

(مصراوي)

في حادثة فريدة من نوعها، ألقت السلطات الجزائرية القبض على رجل متهم باختطاف طفل منذ سنة 1996.

وقال مجلس القضاء في مدينة الجلفة، إن أوامر إعادة التحقيق في القضية بدأت عقب تلقيهم بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتواجد الطفل المذكور بمنزل جاره المدعو "ع.ب" في بلدية القديد، حيث أفاد المدعي أن الرجل يخفي المختطف الذي بات يبلغ من العمر 44 عامًا داخل زريبة للأغنام.

ووفق البيان، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق عقب تلقيهم للبلاغ، كما أمر بتوجه عناصر الضبطية القضائية إلى منزل المدعي عليه من أجل التفتيش.

وعقب ذهاب قوات الشرطة إلى منزل المتهم البالغ من العمر 61 عامًا تم العثور على الضحية المختطفة والذي اختفى عندما كان طفلًا يبلغ 16 عامًا، وتم احتجازه منذ ذلك الوقت.

وتم استخراج الضحية من داخل حفرة في زريبة الأغنام بمنزل الجاني، حيث بدا هادئًا للغاية أثناء العثور عليه جالسًا وسط القش دون أن ينطق بأي كلمة إضافة إلى لحية طويلة.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام الجزائرية المحلية، التي غطت القضية وقت اختفائه فقد توفيت والدة المختطف قبل سنوات بينما كانت تنتظر عودته، وذلك حسب شهادة أحد أقاربها لقناة "الحياة تي .في".

وأمرت النيابة العامة الجزائرية، الجهات المختصة بالاهتمام بالضحية من الناحية الصحية والنفسية وتقديم الرعاية الكافية له، كما أكدت على متابعة القضية التي وصفتها بـ "النكراء" من أجل كشف ملابساتها ودوافعها.