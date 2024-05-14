أطباء بلا حدود تعلق العمل في عيادة برفح بعد اقتراب جيش الاحتلال

تل أبيب/ غزة - (د ب أ)

علقت منظمة أطباء بلاد حدود الإغاثية العمل في المستشفى الإندونيسي في مدينة رفح بقطاع غزة فيما تتسارع وتيرة الهجوم الإسرائيلي.

وقالت متحدثة باسم المنظمة اليوم الثلاثاء إنه تم نقل الـ 22 مريضا المتبقيين إلى منشآت أخرى حيث لم يعد أمنهم مضمونا.

وأوجزت منظمة أطباء بلا حدود الكفاحات التي واجهتها منذ نشوب الحرب في غزة في أكتوبر.

وقال ميشيل- أوليفييه لاشاريتيه منسق الإغاثة في بيان: "اضطررنا لمغادرة 12 مؤسسة صحية مختلفة وعانينا من 26 حادثا عنيفا، من بينها ضربات جوية دمرت مستشفيات وضرب دبابات على مراكز إيواء متفق عليها، وهجمات برية على مراكز طبية وقوافل".

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خرجت 24 من إجمالي 36 مستشفى في قطاع غزة من الخدمة.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أنها تحاول إنشاء مستشفيات ميدانية لكنها لا يمكن أن تحل محل نظام صحي يعمل ولا يمكنها التعامل مع تدفق الجرحى المدنيين.