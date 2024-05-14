البنتاجون: خلال أيام سيعمل الممر البحري إلى غزة

مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الأيام المقبلة سوف تشهد بدء إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الممر المائي.

ودعت وزارة الدفاع الأمريكية جميع الأطراف إلى عدم التدخل في عملية تسليم المساعدات عبر البحر إلى غزة، موضحة أن تشغيل الممر البحري لإيصال المساعدات إلى غزة سيكلف نحو 320 مليون دولار.

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، قالت اليوم الثلاثاء، إن تصعيد الأعمال العدائية في رفح وقطاع غزة تسبب في تعميق معاناة مئات آلاف الأطفال.

وأشارت اليونيسيف، إلى أن العملية العسكرية في المدينة الواقعة جنوبي غزة تسببت حتى الآن في نزوح أكثر من 448 ألف شخص إلى مناطق غير آمنة، مؤكدة أن العمليات الإنسانية التي تمثل شريان الحياة الوحيد لجميع السكان في جميع أنحاء القطاع مهددة.

وأوضحت اليونيسف، أن طواقمها تواجه تحديات متزايدة في نقل أي مساعدات إلى قطاع غزة، مشددة على أن نقص الوقود لا يزال يمثل مشكلة حرجة.

وأكدت اليونيسف أن مستشفيات شمال غزة الرئيسية في مرمى النيران مما يعطل بشدة إيصال الإمدادات ويعرض حياة الناس للخطر.