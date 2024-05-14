البيت الأبيض: سنواصل مراقبة الوضع في رفح عن كثب

مصراوي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن واشنطن ستواصل مراقبة الوضع في رفح عن كثب.

وأضافت متحدثة البيت الأبيض، أن "إسرائيل قالت لنا إنها تنفذ استهدافات محدودة برفح وأوضحنا مخاوفنا إزاء عملية كبيرة"، موضحة أن بلادها ستعمل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابعت المتحدثة: "نريد توفير الحماية لعمال الإغاثة في غزة وأن تكون لهم القدرة على مواصلة عملهم".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إنه لا يمكن أن يعود قطاع غزة لإدارة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ولا أن يصير منطلقا لشن هجمات ضد إسرائيل.

وأضافت الخارجية، أنه على إسرائيل أن تحقق في أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي، مطالبة بإجراء تحقيق كامل في حادثة الهجوم على مركبة تابعة للأمم المتحدة في غزة أمس.

وتابعت: "نتوقع من إسرائيل أن تواصل التنسيق فيما يتعلق بحركة موظفي الإغاثة في غزة"، موضحة أن واشنطن لا تريد أن ترى عملية كبيرة في رفح ولم نر ذلك حتى الآن".

وأكملت، أن واشنطن ما زالت تعتقد أن إنجاز الصفقة هو أفضل طريقة لإنقاذ الأسرى وتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق، مشيرة إلى إذ لم يكن لدى إسرائيل خطة سياسية لمستقبل غزة فسيستمر التهديد وستجد نفسها غارقة في العنف.