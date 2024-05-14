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العملية الأكبر في تاريخ البلاد.. إحباط تهريب 26 طنًا من الذهب بليبيا

01:44 م الثلاثاء 14 مايو 2024

تهريب الذهب

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(مصراوي)

أصدرت النيابة العامة الليبية قرارًا بحبس مسؤولين عقب إثبات تورطهم في محاولة تهريب نحو 26 طنًا من الذهب، في عملية هي الأكبر من نوعها لتهريب المعدن الأصفر خارج ليبيا في تاريخ البلاد.

وتبلغ قيمة الشحنة التي أحبطت السلطات تهريبها خارج البلاد قيمة 1.8 مليار دولار أمريكي.

وصرح مكتب النائب العام الليبي في بيان صحفي، عبر موقع "فيسبوك" إنه تم إصدار قرار بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي، حيث وجهت اتهامات للمسؤولين بتورطهم في محاولة تهريب الشحنة من خلال التعاون مع آخرين.

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ووجهت اتهامات إلى المسؤولين لتعمدهم تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة عن طريق الإلحاق بالاقتصاد الوطني، حسب البيان.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت مطلع العام الجاري بدءها تحقيق في قضية تهريب ذهب من مطار مصراتة الدولي.

وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار بحسب الأسعار الحالية عالميا.

تهريب الذهب ليبيا النيابة العامة الليبية مطار مصراتة الدولي مصلحة الجمارك
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