موسكو - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام حكومية روسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال جنرال روسي آخر رفيع المستوى عقب إقالة وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو وسط تحقيقات بشأن الفساد.

وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن اللفتنانت جنرال يوري كوزنتسوف، رئيس مديرية شؤون الموظفين بوزارة الدفاع الروسية، متهم بارتكاب "جريمة جنائية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن ناحية أخرى، قالت مدونة "ريبار" العسكرية إن المسؤولين يحققون في أنشطة كوزنتسوف خلال توليه منصبه السابق داخل هيئة الأركان العامة.

وذكرت تقارير أن الشرطة فتشت مكاتب كوزنتسوف ومنزله.

وفي أواخر نيسان/ إبريل الماضي، ألقت السلطات الفيدرالية القبض على نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، بتهمة تلقي رشاوى.

وكان إيفانوف، المسؤول عن مشاريع البناء، يعتبر من المقربين من شويجو، الذي عينه الرئيس فلاديمير بوتين منذ ذلك الحين وزيرا للدفاع كجزء من تعديل وزاري.

لكن شويجو، البالغ من العمر 68 عاما، نال خروجا مشرفا بتعيينه أمينا لمجلس الأمن القومي الروسي.