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انقطاع الكهرباء عن المستشفى الأوروبي في خان يونس

12:56 م الإثنين 13 مايو 2024

المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس

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انقطعت الكهرباء، اليوم الاثنين، عن المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بسبب منع قوات الاحتلال إدخال الوقود منذ 7 أيام، وذلك حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

وحذرت وزارة الصحة، من انهيار المنظومة الصحية داخل القطاع خلال ساعات بسبب عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة.

وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود إلى قطاع غزة خاصة عقب سيطرتها على معبر رفح.

وناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بإدخال كميات كافية بشكل فوري إلى قطاع غزة، محذرة من انهيار الخدمات الصحية خلال القطاع خلال فترة قصيرة لنقص الوقود.

انقطاع الكهرباء المستشفى الأوروبي خان يونس قوات الاحتلال
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