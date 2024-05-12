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اتفاق بين الطلاب وجامعة أمريكية على فض الاعتصام مقابل تسريع قطع علاقاتها بإسرائيل

07:57 م الأحد 12 مايو 2024

الاحتجاجات المناهضة للعدوان الإسرائيلي

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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن الطلبة وإدارة جامعة جونز هوبكنز اتفقوا على فض الاعتصام مقابل تسريع قطع علاقاتها بإسرائيل، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.
وفي وقت سابق من اليوم، نفى الطلاب المحتجون ضد الحرب في غزة بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ما ورد في رسالة رئيس الجامعة عن إجراء مفاوضات معهم بشأن مطالبهم، كما نفوا الاتهامات لهم بالتعنت وإفشال المفاوضات.
واجتاحت موجة من الاحتجاجات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عددا من الجامعات الأمريكية منذ أبريل الماضي، بينما تحاول الشرطة الأمريكية فض الاعتصامات داخل المباني الجامعية التي يسيطر عليها الطلاب.

جامعة جونز هوبكنز فض الاعتصام حرب غزة دعم فلسطين
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