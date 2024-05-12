مصر تحذر إسرائيل وأمريكا: هجوم رفح خطر كبير على معاهدة السلام

مصراوي

نقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مسؤول مصري كبير قوله: إن القاهرة قدمت احتجاجات إلى إسرائيل والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، بشأن اعتراضها الشديد على عملية رفح التي تسعى إسرائيل إلى توسيعها.

وتابعت أسوشيتد برس نقلا عن المسؤول المصري، إن عملية رفح تعرض معاهدة السلام مع إسرائيل والتي هي حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي لخطر كبير، حسب قوله.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الفلسطينيين في أحياء أخرى من رفح إلى إخلاء المنطقة من أجل الاستعداد لتوسيع العملة.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في فبراير، أن المسؤولين المصريين حذروا من إمكانية تعليق معاهدة السلام المستمرة منذ عقود بين مصر وإسرائيل، إذا دخلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح.