تقارير: مسيّرات إسرائيلية تطلق النار على مراكز الإيواء بمخيم جباليا شمال غزة

مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن طائرات مسيرة الإسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكز الإيواء في مخيم جباليا شمال غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات في رفح وجباليا ودير البلح والنصيرات في قطاع غزة.

كذلك أوضحت تقارير إعلامية أن مروحيات إسرائيلية تطلق النار تزامنا مع قصف مدفعي على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مخيم جباليا، مطالبا السكان بالنزوح والمغادرة إلى المناطق الآمنة غرب غزة حسب مزاعمه، لشن عملية جديدة.