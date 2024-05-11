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BBC

"لن نقف مكتوفي الأيدي".. عائلات جنود بجيش الاحتلال يؤكدون معارضتهم اجتياح رفح

10:45 م السبت 11 مايو 2024

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

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قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن عائلات 600 جندي من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعثوا رسالة إلى قيادات الجيش يعارضون فيها اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت الهيئة العبرية إلى أن أهالي الجنود قالوا إنهم لا يثقون في قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ولن يقفوا مكتوفي الأيدي وأبناؤهم في خطر.

سبق وأن قال لواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن "نحن لا ننتصر في المعركة والجنود يقتلون دون أن نحقق أهداف الحرب"، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

سبق وأن قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن ضباط كبار بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن هناك صعوبة في الحفاظ على الإنجازات منذ بدء الحرب لغياب أهداف محددة يضعها المستوى السياسي.

وأوضح الضباط الإسرائيليون، أن قوات جيش الاحتلال كانت تتجهز لدخول رفح جنوبي غزة تتجه إلى جباليا للقتال شمالي القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مخيم جباليا، مطالبا السكان بالنزوح والمغادرة إلى المناطق الآمنة غرب غزة حسب مزاعمه، لشن عملية جديدة.

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