اتحادات الطلاب بألمانيا تدعو لتفكيك معسكرات الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات

برلين- (د ب أ)

دعت رابطة اتحادات الطلاب في ألمانيا إلى تفكيك معسكرات الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الألمانية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من التصعيد من خلال عنف الشرطة.

وقال زاشا فيلمان، عضو مجلس إدارة "الرابطة الحرة لاتحادات الطلاب" أمس الخميس في بيان: "حتى لو اعتبرنا أن تفكيك هذه المعسكرات شديدة التطرف والمعادية للسامية أمر مبرر وضروري، فلا يمكن أبدا تبرير تصدٍ وحشي غير قانوني من قبل الشرطة".

ومن جانبها قالت ديبورا إلر، مقررة الرابطة المعنية بشؤون مكافحة الفاشية والعنصرية ودعم التحرر، إن المشاركين في معسكرات الاحتجاج ليسوا مجرد طلاب.

وأضافت: "عبر معلومات كاذبة دعائية تتعالى الأصوات بشكل متكرر بمطالب مؤيدة للفلسطينيين، هناك موقف نشط مناهض لإسرائيل يهيمن عليه خطاب معادٍ للسامية"، مشيرة إلى أنه يتم استغلال معاناة السكان في قطاع غزة خلال الاحتجاجات الجامعية في "تحريض معادٍ للسامية".

ودعت الرابطة - وهي منظمة شاملة لممثلي الطلاب في الجامعات الألمانية - إدارات الجامعات إلى حماية الطلاب اليهود بشكل فعال من حوادث معادية للسامية، مؤكدة ضرورة أن تطبق إدارات الجامعات قواعدها الداخلية وتطرد الجماعات والأفراد الذين يناهضون السامية على نحو عدواني من الحرم الجامعي.

وفي الأيام الأخيرة، بعد الاحتجاجات التي عمت الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت جامعات في برلين ولايبتسيج وبريمن أيضا احتجاجات ضد العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وتم إخلاء مخيم احتجاجي مؤيد للفلسطينيين في جامعة برلين الحرة يوم الثلاثاء الماضي بعد فترة قصيرة من إقامته.

وأصدر أكثر من 300 محاضر جامعي في برلين بيانا يدعو إدارات الجامعات في العاصمة الألمانية إلى العدول عن الاستعانة بالشرطة ضد طلابها.