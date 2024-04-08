رئيس وزراء أستراليا: استنتاجات إسرائيل بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة غير مرضية

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قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم /الاثنين/ إن الاستنتاجات التي توصلت إليها إسرائيل بشأن الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في قطاع غزة غير مرضية.

وأضاف ألبانيز - في مقابلة صحفية حسبما أورد الموقع الرسمي لرئيس الوزراء الأسترالي - "لا نجد التفسيرات مرضية نحتاج إلى شفافية كاملة بشأن الظروف التي أحاطت بمقتل عمال الإغاثة وأعتقد أن هذا ما يتوقعه الشعب الأسترالي".

وأفاد بأن التفسير الذي قدمته إسرائيل غير كاف مضيفا أنه بالنظر إلى مقتل ما يقرب من 200 من عمال الإغاثة في الصراع فإن إسرائيل بحاجة أيضا إلى تقديم مزيد من المعلومات حول ما ستفعله لمنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل.

ورفض ألبانيزي الإفصاح عن الإجراءات التي تعتبرها أستراليا مناسبة أو ما إذا كان سيفكر في فرض عقوبات دبلوماسية إذا تقاعست إسرائيل عن تقديم المزيد من المعلومات.

يذكر أن المتطوعين السبعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" الذين قتلوا في الغارة من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة وفلسطين وكان أحدهم يحمل جنسية مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا.