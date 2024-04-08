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BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي: وصلنا إلى مرحلة مناسبة حول صفقة الأسرى المحتجزين

02:51 م الإثنين 08 أبريل 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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(مصراوي)

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قوله إن تم التوصل إلى مرحلة مناسبة حول صفقة الأسرى المحتجزين.

وقال جالانت، إنه موافقة الطرف الآخر على الرؤية الإسرائيلية بشأن الأسرى ضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق.

ويصل اليوم الوفد الإسرائيلي اليوم إلى القاهرة من أجل استكمال مباحثات المفاوضات المعلقة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وبين إسرائيل من خلال الوسطاء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر رفيع المستوى قوله، إنه وفدي قطر وحماس غادرا إلى القاهرة من أجل استكمال المفاوضات.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي صفقة الأسرى المحتجزين

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رمضانك مصراوي

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