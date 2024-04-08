أستراليا تكلف جنرالا متقاعدا بمراقبة التحقيق الإسرائيلي بمقتل عمال الإغاثة

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عينت أستراليا، اليوم الإثنين، الجنرال المتقاعد، مارك بينسكين، مسؤولا عن مراقبة التحقيق الذي تجريه إسرائيل في مقتل سبعة عمال إغاثة بغارة جوية في قطاع غزة، مجددة مطالبتها ب`"محاسبة كاملة" للمسؤولين عن الفاجعة.

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إن "أستراليا أبلغت بوضوح الحكومة الإسرائيلية أنها تتوقع وتثق بأن هذه المشاركة سيتم تسهيلها" من الجانب الإسرائيلي. وأضافت أن "الحكومة الأسترالية كانت واضحة في توقعاتها بمحاسبة كاملة" عن مقتل العمال الإنسانيين السبعة.

وأوضحت الوزيرة أن بينسكين يحظى باحترام كبير في بلاده وسبق له وأن تولى قيادة سلاح الجو الأسترالي، مشيرة إلى أن الجنرال المتقاعد سيدرس "الإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين" عن الغارة.

وأوضحت أن بينسكين سيقدم أيضا المشورة للحكومة الأسترالية بشأن ما إذا كان هناك ما يبرر مزيدا من التحقيقات أو العواقب.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي قتل سبعة عاملين في منظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية ومقرها الولايات المتحدة في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت قافلتهم في قطاع غزة.

والقتلى السبعة هم فلسطيني وستة أجانب من بينهم المواطنة الأسترالية لالزاومي "زومي" فرانكوم.