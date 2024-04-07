القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا منظومة صواريخ أرض جو بمنطقة تابعة للحوثيين

مصراوي

قالت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، إن قواتها دمرت منظومة صواريخ أرض جو بمنطقة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن أمس السبت

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية كذلك، على أن قواتها دمرت مسيرة وصواريخ بمنطقة البحر الأحمر، موضحة أنه لا توجد إصابات لقواتها أو لقوات التحالف.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية بالبحر الأحمر قالت، أمس السبت، إن فرقاطة ألمانية صدت هجوما من مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن على سفن تجارية بالبحر الأحمر.

وأعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في بيان، أمس السبت، أنها تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا من جنوب غرب الحديدة اليمنية.

وتستمر جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن في استهداف السفن المتجهة من وإلى إسرائيل لحين وقف الحرب على قطاع غزة، قبل أن تضم إلى قائمة أهدافها كلا من السفن الأمريكية والبريطانية، ردًا على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على اليمن.

وفي كلمة ألقاها عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة اليمنية، أكد استمرار الحوثيين في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية لم تؤثر على قدرات الجماعة اليمنية.