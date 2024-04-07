إصابة مستوطنين في هجوم على حافلة شمالي الضفة الغربية (فيديو)

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وقوع حادث إطلاق نار شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري، أن الحادث وقع عن طريق استهداف حافلة تقل عدد من المستوطنين قرب قرية النبي إلياس.

وأفاد هجاري، أنه تم إصابة عدد من المستوطنين بينهم إصابات خطيرة خلال العملية، بينما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزاته تجاه مكان الحادث.

وردًا على ذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل المدخل الرئيسي الشرقي لمدينة قلقيلية، وهو ما تسبب في إعاقة حركة المرور، حسبما نقلت وكالة أنباء "وفا".

ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تبحث عن منفذ العملية حتى الآن.

وأُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي عين مصباح في مدينة رام الله بالضفة، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس من خلال محور حاجز صرة العسكري في وقت مبكر فجر اليوم.