وسط محاولات الشرطة لقمع المتظاهرين.. لابيد: حادثة الدهس نتيجة لتحريض الحكومة نتنياهو

مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم السبت، إن حادثة الدهس نتيجة مباشرة للتحريض القادم من حكومة نتنياهو وآلة السم.

وأكد لابيد على أن تلك الإجراءات لن يردعه ولن تدفعه هو المتظاهرين لوقف الاحتجاج حتى عودة كل الأسرى وسقوط هذه "الحكومة المريعة".

وكشفت تقارير أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي استدعت وحدة الخيالة وتقمع المظاهرات أمام مقر اتحاد نقابات العمال بتل أبيب.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، باحتشاد مئات الإسرائيليين في تظاهرة أمام نقابة اتحاد العمال بتل أبيب ويطالبون بصفقة تبادل فورية، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلتها.

وأكدت اندلاع مواجهات بين متظاهرين وشرطة الاحتلال أمام مقر نقابة اتحاد العمال في تل أبيب.

فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 5 متظاهرين جراء عملية دهس في تل أبيب، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على قائد السيارة.

من جانبها كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة ضابطة خلال المظاهرات بتل أبيب.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، اليوم السبت، بأن ممثلي الحراك المعارض لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبون رئيس اتحاد نقابة العمال بإعلان الإضراب العام، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلتها.

وأكدت أن المتظاهرين ضد نتنياهو يطالبون حزب معسكر الدولة بزعامة الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس بالانسحاب من حكومة الطوارئ.

من جانبها، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن متظاهرين تجمعوا بشكل غير قانوني على طريق "بيجن" وبدؤوا في خرق النظام، مضيفة "ندعوهم للتصرف بمسؤولية".

وأكدت شرطة الاحتلال، أنها ستتعامل دون تسامح مع الذين يخالفون النظام ويتصرفون بعنف تجاه رجال الأمن.

وشددت على أنها لن تسمح بحدوث اضطرابات من أي نوع أو الإضرار بحرية الحركة وتعريض السلامة العامة للخطر.

وكان عدد من المتظاهرين خرجوا اليوم للمطالبة بإقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

فيما دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى الخروج في مظاهرات غدا الأحد للمطالبة بإبرام صفقة لإعادة أبنائهم.