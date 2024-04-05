ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان إلى 12 قتيلا و1100 مصاب

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أعلنت السلطات التايوانية، اليوم /الجمعة/، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب شرق الجزيرة أول أمس الأربعاء وبلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر، إلى 12 شخصا، وذلك عقب انتشال جثتين أخريين.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من 1100 شخص كما تبذل فرق الإنقاذ قصارى جهدها من أجل البحث عن العشرات من المفقودين، مشيرة إلى أن أكثر من 400 تابع زلزالي ضرب المنطقة عقب الزلزال.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة العمال المهاجرين في الفلبين، اليوم، أن مواطنة رابعة أصيبت بجروح جراء زلزال شرق تايوان.

ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية عن الإدارة قولها إن المواطنة الفلبينية أصيبت بجروح في الرأس جراء سقوط حطام عليها؛ وتم نقلها إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن المكاتب التابعة لها في العاصمة التايوانية (تايبيه) ومدينتي "تاي شانج" و"كاوهسيونج" تواصل مراقبة الوضع وعلى استعداد لتقديم المساعدة للعمال الفلبينيين الذين هم في حاجة إليها.

وكان الزلزال - وهو الأقوى الذي يضرب تايوان منذ 25 عاما - قد أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين.