بايدن يدعو نتنياهو إلى تقليل إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة

واشنطن (د ب أ)

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أن على حكومته بذل المزيد من الجهد لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة وحماية عمال الإغاثة إذا أرادت إسرائيل استمرار دعم واشنطن للحرب ضد حماس.

وتحدث بايدن ونتنياهو هاتفيا اليوم الخميس، مع تصاعد حدة الغضب بسبب غارة جوية إسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الأمريكية الخيرية في غزة.

وقال بيان للبيت الأبيض "شدد الرئيس بايدن على أن الضربات التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني العام غير مقبولة".

وأضاف البيان:" لقد أوضح(بايدن) ضرورة أن تعلن إسرائيل وتنفذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والمحسوبة لمعالجة الأضرار المدنية والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة".

وقال البيت الأبيض إن بايدن حذر نتنياهو من أن "السياسة الأمريكية فيما يتعلق بغزة سيحددها تقييمنا للتحرك الإسرائيلي الفوري بشأن هذه الخطوات".

كما دعا بايدن إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.

ووفقا للبيت الأبيض، بحث الزعيمان أيضا التهديدات الإيرانية تجاه إسرائيل.