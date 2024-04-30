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من بينها المسجد النبوي.. سيول شديدة تضرب مناطق عدة بالسعودية (فيديو- صور)

10:33 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

سيول شديدة تضرب مناطق عدة بالسعودية

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خلال الساعات القليلة الماضية، تعرضت بعض المناطق في المملكة العربية السعودية لهطول أمطار غزيرة نتج عنها سيول جارفة، وتحديدا بالمسجد النبوي في المدينة المنورة.

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ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة على منصة "اكس"، فيديو يعكس غزارة تساقط الأمطار على المدينة المنورة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، الثلاثاء، تنبيها توقع فيه استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق "نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية".

يأتي هذا بعدما شهدته مدينة أبها من عاصفة غبارية نتج عنها إعصار قمعي سبب حالة من الذهول جراء الحالة الجوية، وحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في السعودية فإن: "الظاهرة الجوية على المدخل الشمالي لمدينة أبها، إعصار قمعي متوسط السرعة تكون نتيجة للحالة الجوية المؤثرة على المنطقة ولم ينتج عنه أضرار بناء على تقارير الجهات المعنية".
https://x.com/k_k_Aljahwari/status/1785374484695773407

شهد وادي اليمانية شرق مدينة مكة المكرمة، سيول ضخمة، على طريق خط "السيل الكبير ـ مكة"، وفق فيديوهات نشرتها وسائل إعلام سعودية، الإثنين.

وقال المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، في بيان، إنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية."

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سيول السعودية المسجد النبوي الأمطار
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