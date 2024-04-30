مسؤول إسرائيلي: قطعنا شوطًا طويلًا نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى

مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قطعت شوطا طويلا نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن "فعلنا كل ما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق والصفقة مهمة للأسرى ولإسرائيل وأطراف دولية".

فيما أفادت تقارير إعلامية، بأن عائلات الأسرى بغزة تطالب باجتماع عاجل مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للاطلاع على مستجدات المنحى الجديد لصفقة تبادل، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

كما أوضحت أن مئات الإسرائيليين يتظاهرون قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى.