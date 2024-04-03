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BBC

البيت الأبيض: الاعتماد على التحقيق الإسرائيلي يقلل فرص المحاسبة بقتل عمال الإغاثة

11:51 م الأربعاء 03 أبريل 2024

البيت الأبيض

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مصراوي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها رغبة كبيرة في فرض إجراءات عقابية على إسرائيل.

وأكد مستشاران بالبيت الأبيض، أن الاعتماد على تحقيق إسرائيل بمقتل عمال الإغاثة يقلل أي فرص للمحاسبة.

وكان السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز قال، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن للولايات المتحدة التعاون مع بلد يجوّع الأطفال ولا مزيد من الأموال لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جانبه، قال العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي ستيف كوهين، إن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمال الإغاثة يكشف أن الخطأ يكمن في القيادة.

وأكد كوهين أن حديث نتنياهو بأن قتل عمال الإغاثة كان خطأ ينم عن عدم كفاءة أو تجاهل تام لسلامتهم.

البيت الأبيض التحقيق الإسرائيلي قتل عمال الإغاثة جو بايدن

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رمضانك مصراوي

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