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BBC

مدير المطبخ العالمي: الاحتلال كان على علم بتحركات عمال الإغاثة بغزة وقت الهجوم

08:25 م الأربعاء 03 أبريل 2024

استهداف قافلة المطبخ المركزي بغزة

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مصراوي

أعرب رئيس منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بوعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تحقيق في مقتل أفراد من موظفي المنظمة في غزة.

وأكد أندريس أنه لا يمكن إنقاذ الأسرى بقصف كل مبنى في غزة، موجها رسالة إلى الاحتلال قائلا: "لا يمكنك الفوز في هذه الحرب بتجويع شعب بأكمله".

وأوضح أندريس أن على إسرائيل فتح المزيد من الطرق البرية أمام المساعدات إلى غزة والتوقف عن قتل المدنيين وعمال الإغاثة.

بينما نقلت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء عن أندريس قوله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عمال الإغاثة في غزة بشكل منهجي وعربة وراء عربة.

وكشف أندريس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان على علم بتحركات عمال الإغاثة في غزة وقت الهجوم، مضيفا "الولايات المتحدة خذلت الشعب الفلسطيني وعليها بذل المزيد من الجهود".

وشدد أندريس في تصريحاته للصحيفة البريطانية على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عمال الإغاثة في منطقة يسيطر عليها.

المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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