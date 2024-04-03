شركة هولندية تثير الجدل ببيع "أوراق قرآنية" للتشافي



(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانًا لشركة هولندية روج لمنتجًا علاجيًا يُدعى "ورق الرقية".

ويتكون المنتج من أوراق صغيرة كُتب عليها القرآن كاملًا، وتوضع تلك الأوراق في الماء ثم تشرب بهدف الشفاء من الأمراض "كالسحر والعين والحماية من الجن" وغيرها، حسبما تقول الشركة.

وتقسم الشركة منتجاتها إلى إصدارات مختلفة، مع وجود مغلف خاص للشفاء من السحر، وآخر للشفاء من الحسد.

وحسب الشركة، فإن المواد المصنوع منها الأوراق آمنة وصالحة للاستخدام مع الأكل والشرب، مشيرة إلى أن تلك الخطوة إحياء للسنة المنسية وعملًا بالشريعة الإسلامية.

وتباع الأوراق المحفوظة داخل مغلف ملون صغير بسعر 34 دولارًا.