زلزال تايوان.. منازل مدمرة وطرق منهارة وضحايا بالعشرات (صور)

كتب- مصراوي

في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ضرب زلزالًا قويّا الساحل الشرقي لجزيرة تايوان بلغت قوته 7.4 ريختر وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على بعد نحو 18 كم جنوب مدينة هوالين، ما أسفر عن مقتل سبعة على الأقل وإصابة مئات آخرين، بينهم نحو 77 مواطنًا محاصرًا، ليكون هو الأقوى منذ نحو 25 عامًا.

هيئة الإطفاء الوطنية التايوانية في بيان صدر عنها الأربعاء، قالت إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 736 وما زال 77 آخرون محاصرين في أنفاق الطرق أعقاب الزلزال. الوفيات أغلبها وقعت في مقاطعة هوالين حسب هيئة الإطفاء الوطنية، والتي أشارت إلى أن ثلاثة من الوفيات قتلوا بسبب سقوط صخور عليهم في منطقة تاروكو جورج السياحية أثناء قيامهم بنزهة.

الصخور أيضًا كانت سببا في مقتل سائق شاحنة أمام نفق على طريق سوهوا السريع بالساحل الشرقي.

ووفقا لوسائل الإعلام التايوانية، فإن الزلزال تسبب في وقوع أضرار جسيمة في الطرق والمباني والتي انهار بعضها في مقاطعة هوالين تحديدا، بينما تسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن الآلاف منها، وأيضًا حصار عدد كبير من المواطنين بسبب إغلاق طريق سريع رئيسي نتيجة الانهيارات الأرضية وانهيار الصخور.

وحسب وسائل الإعلام التايوانية، فإن معظم المحاصرين موجودون في نفقين على الطرق في مقاطعة هوالين الشمالية. إضافة إلى مواطنين ألمانيين تقطعت بهم السبل في نفق ثالث بالمحافظة، بينما يعمل رجال الإنقاذ لمحاولة إنقاذ 12 شخصًا، من بينهم كنديان، عالقين بطريق تاروكو جورج.

وحذر المتحدث باسم إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، أنه من المتوقع حدوث توابع قوية تصل قوتها إلى 7 درجات حتى نهاية الأسبوع.

وأثار الزلزال تحذيرات أولية من حدوث تسونامي في تايوان وجنوب اليابان والفلبين، مع رصد أمواج أقل من نصف متر على طول بعض السواحل، ما دفع شركات الطيران إلى تعليق الرحلات الجوية. وتم رفع جميع التحذيرات من تسونامي في وقت لاحق.

وتتمتع جزيرة تايوان، بالحكم الذاتي شرق البر الرئيسي للصين، وهي موطن لحوالي 23 مليون شخص، يعيش معظمهم في المدن الصناعية على ساحلها الغربي، بما في ذلك العاصمة.

تتعرض الجزيرة بانتظام للزلازل بسبب موقعها على حلقة النار في المحيط الهادئ، والتي تمتد حول حافة المحيط الهادئ وتتسبب في نشاط زلزالي وبركاني هائل من إندونيسيا إلى تشيلي.

زلزال الأربعاء، هو الأقوى الذي يضرب تايوان منذ 1999، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية. في ذلك العام، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تايبيه، ما أسفر عن مقتل نحو 4 آلاف شخصا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية، إن أكثر من 100 مبنى تضرر في جميع أنحاء الجزيرة بسبب زلزال الأربعاء، ونحو نصف المباني في مقاطعة هوالين.

ورغم التحذير من تسونامي، إلا أنّه وبعد عدة ساعات من الزلزال، قال مركز التحذير من تسونامي الأمريكي إن تهديد تسونامي "مر إلى حد كبير"، لكن الناس في المناطق الساحلية يجب أن يظلوا في حالة تأهب.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية، إن جميع الرحلات الجوية من محافظتي أوكيناوا وكاجوشيما علقت بعد تحذيرات تسونامي في المنطقة، بسبب زلزال تايوان.

https://x.com/X_news2024/status/1775483408032145554?s=20