إصابة أكثر من 820 شخصا ومحاصرة 127 آخرين في أنفاق بعد زلزال تايوان

تايبيه - (د ب ا)

أعلنت السلطات التايوانية ارتفاع عدد المصابين والمحاصرين في أعقاب وقوع زلزال قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

وقالت هيئة الإطفاء الوطنية اليوم الأربعاء إن أكثر من 820 شخصا أصيبوا وحوصر 127 آخرون في أنفاق أو مباني.

وأضافت أن جميع المحاصرين في المنطقة حول مدينة هوالين، حيث تسبب الزلزال في حدوث ضرر شديد.

وتم تسجيل أكثر من 100 هزة ارتدادية خلال ثمان ساعات من وقوع الزلزال.

ولم تقدم السلطات المزيد من المعلومات بشأن المواطنين الألمانيين الاثنين المحاصرين داخل نفق بمنتزه وطني شمال هوالين.