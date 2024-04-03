ماركوس يتعهد بتقديم الدعم لجميع الفلبينيين المتضررين من زلزال تايوان

مانيلا - (د ب أ)

قدم رئيس الفلبين، فيرديناند ماركوس، الابن تعازيه لشعب تايوان، بعد زلزال بقوة 2ر7 درجة ، ضرب الجزيرة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وفي بيان ، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد ماركوس أيضا تقديم المساعدة لجميع الفلبينيين، المتواجدين حاليا في تايوان، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأربعاء.

وقال ماركوس "قلوبنا مع شعب تايوان، الذي يعاني من آثار الزلزال القوي، الذي وقع اليوم".

وأضاف "كونوا مطمئنين، فإن إدارة العمال المهاجرين لدينا ، تعمل بجد على ضمان سلامة الفلبينيين وعددهم 159 ألفا و480، الذين يقيمون حاليا في تايوان.

إننا على استعداد لمساعدة ودعم الفلبينيين في تايوان، بأي طريقة ممكنة، خلال تلك الفترة الصعبة".