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BBC

"أريد أكسجين وأعيش بهدلة".. قناة لبنانية تبث صورًا لهانيبال القذافي من سجن تحت الأرض

03:21 م الإثنين 29 أبريل 2024

هانيبال القذافي

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وكالات

بثت قناة "الجديد" اللبنانية، عددًا من الصور، زعامة إنها حديثة لهانيبال القذافي من مقر احتجازه تحت الأرض في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت القناة اللبنانية، أن هانيبال محتجز في غرفة تحت الأرض، تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حمامًا بكرسي أرضي.

ونقلت عن هانيبال القذافي قوله: "أعيش بهدلة، وأتحداكم أن تشرحوا لي أين المعاملة الخاصة، وما هو مفهومكم عن الـ(في آي بي) وضعي غير جيّد تحت الأرض، وأريد أكسجين".

أكسجين هانيبال القذافي بيروت لبنان
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