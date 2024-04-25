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المغرب يستنكر بشدة ويشجب اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى

07:07 م الخميس 25 أبريل 2024

وزارة الخارجية المغربية

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أعربت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد وشجبها لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من طرف بعض المتطرفين وأتباعهم وقيامهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته.

وأكدت المملكة المغربية في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، رفضها لأية إجراءات تقوض الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها بما فيها المسجد الأقصى المبارك، أو فرض أية قيود على دخول المصلين إليه، مشددة على ضرورة الحفاظ على طابعه الحضاري والإسلامي، وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز.

وأضاف البيان أن المملكة المغربية بقيادة العاهل المغربي ، رئيس لجنة القدس، تجدد التأكيد على أن إحلال السلام العادل والشامل وترسيخ الاستقرار المستدام بالمنطقة، يبقى رهينا بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل الدولتين.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية المغربية اقتحام باحات المسجد الأقصى المغرب يستنكر الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس
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