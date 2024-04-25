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BBC

أقمار صناعية تكشف استضافة الصين سفينة تنقل ذخائر كورية شمالية لروسيا

04:58 م الخميس 25 أبريل 2024

الصين

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قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، اليوم الخميس، إن الصين تستقبل بأحد موانئها البحرية سفينة شحن روسية تخضع في الأساس لعقوبات أمريكية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن السفينة الروسية متورطة في نقل أسلحة وذخائر من كوريا الشمالية إلى روسيا، وفقا لما أظهرته صور أقمار صناعية حصلت عليها "رويترز".

وأوضح المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، أن السفينة الروسية "أنجارا" التي نقلت بدء من أغسطس الماضي آلاف الحاويات التي يحتمل احتوائها على ذخائر كورية شمالية، ترسو في الوقت الراهن في حوض السفن بمقاطعة تشجيانج الشرقية الصينية منذ فبراير الماضي.

الصين نقل ذخائر كورية شمالية روسيا
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