إيراني: الرأي العام العالمي استيقظ

طهران - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، أن الرأي العام العالمي "استيقظ"، و"عازم على وقف جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية وتسليم الجناة للمحاكم الدولية ذات الاختصاص لتطبيق العدالة بحقهم".

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن كنعاني ما كتبه على حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حيث قال: "رغم أنف سلطات الكيان الاسرائيلي المزيف والمجرم وحماته، فان الرأي العام العالمي قد تيقظ وبات بصدد وضع نهاية لجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية وتسليم الجناة للمحاكم الدولية ذات الاختصاص وتطبيق العدالة بحقهم".

وأفادت "مهر" بأن ما كتبه المتحدث باسم الخارجية الايرانية جاء عقب قمع الشرطة الامريكية لطلبة أمريكيين على خلفية دعمهم لفلسطين.