احتجاجات الجامعات.. اعتقال مصور "فوكس 7" الأمريكية خلال تغطية اعتصامات الطلاب

اعتقلت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، مصور قناة "فوكس 7" أثناء تغطيته اعتصامات الطلاب في جامعة تكساس؛ احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وظهر المصور الأمريكي في مقطع فيديو، بينما يعتدي عليه عناصر الشرطة الأمريكية قبل أن يطرحوه أرضا لاعتقاله ونقله إلى السجن.

🎥 لحظة اعتقال مصور قناة "فوكس 7" الأميركية أثناء تغطيته مظاهرات مؤيدة لفلسطين داخل جامعة #تكساس ونقله إلى السجن. pic.twitter.com/Y9Z490QLLU — Ѕ 🅰 Ⓜ E H🇪🇬 (@samehabouelkhie) April 25, 2024

وأعلنت إدارة السلامة العامة بولاية تكساس، اليوم الخميس، اعتقال 34 شخصا خلال الاحتجاج في حرم جامعة تكساس بمدينة أوستن أمس.

وقال رئيس جامعة تكساس، إن الجامعة أوفت بوعدها وعاقبت متظاهرين تجاهلوا مناشدات ضبط النفس وفض التجمع.

فيما انتقدت هيئة التدريس بجامعة تكساس في رسالة نشرتها شبكة "إن بي سي"، سماح رئيس الجامعة للشرطة بتحويل الحرم الجامعي لمنطقة عسكرية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أعضاء من هيئة التدريس بجامعة تكساس لن يزاولوا عملهم اليوم بسبب الرد العسكري على حدث طلابي، مؤكدين أن فعالية التضامن مع غزة لم تتضمن أي تهديد بالعنف أو تعطيل للدراسة.