وزارة الأوقاف الفلسطينية: 875 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى

(مصراوي)

أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن اقتحام 172 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى المبارك بعد ظهر اليوم، في إطار احتفال المستوطنين بعيد الفصح اليهودي.

وبذلك يرتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى للاحتفال بالعيد اليهودي، إلى 875 مستوطنًا.

وبدأت عملية اقتحامات المسجد منذ أمس الثلاثاء تزامنًا مع بداية اليوم الأول لعيد الفصح، والذي يحيي فيه اليهود ذكرى خروجهم من مصر ويربطون بينه وبين المسجد الأقصى دون وجود رابط.

وتمت عملية الاقتحامات تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبقيادة عضو الكنيست الإسرائيلي السابق يهودا غليك، والذين لبوا فيها دعوات جماعة الهيكل المتطرف باقتحام المسجد بأعداد كبيرة.

وأغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين لمدة يومين وفتحته أمام قطعان المستوطنين.