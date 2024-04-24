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البرلمان الأوروبي يصوت على حدود أكثر صرامة لتلوث الهواء

12:17 م الأربعاء 24 أبريل 2024

البرلمان الأوروبي

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ستراسبورج - (د ب أ)

من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على قيم لحدود أكثر صرامة لتلوث الهواء

ومن المقرر تطبيق حدود أعلى جديدة اعتبارا من عام 2030 ،على الجسيمات وثاني أكسيد النتروجين وثاني أكسيد الكبريت، من بين أشياء أخرى.

وكان ممثلو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد توصلوا إلى اتفاق مؤقت في شباط/فبراير الماضي.

وقال البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت إن القواعد الجديدة تهدف إلى ضمان إن تلوث الهواء في أوروبا لا يضر بصحة الإنسان. وعلى سبيل المثال، يتعين أن يحق للمواطنين الحصول على تعويض، إذا تعرضوا للمرض بسبب عدم الامتثال للقيم المحددة لتلوث الهواء.

البرلمان الأوروبي ستراسبورج تلوث الهواء
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