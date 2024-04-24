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البنتاجون: بدء البناء في ميناء مؤقت لإيصال المساعدات لغزة قريبًا

11:49 ص الأربعاء 24 أبريل 2024

البنتاجون

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واشنطن - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) يوم الثلاثاء إن بناء ميناء مؤقت لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر سيبدأ قريبا.

وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر: "جميع السفن اللازمة موجودة داخل منطقة البحر المتوسط وتقف على أهبة الاستعداد لبدء البناء عندما يعطى الأمر للقيام بذلك. نحن في وضع يسمح لنا ببدء البناء قريبا جدا ، في المستقبل القريب جدا".

وأضاف رايدر أنه من المرجح أن يبدأ البناء بحلول أوائل مايو على أبعد تقدير.

وأعلنت الحكومة الأمريكية في مارس أنها تريد إقامة ميناء مؤقت في البحر المتوسط قبالة قطاع غزة لجلب الغذاء والماء والدواء إلى القطاع.

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