مخاوف من وفاة عشرات الأشخاص إثر انقلاب قارب قبالة سواحل جيبوتي

دكار - (د ب أ)

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إنها تخشى من وفاة عشرات الأشخاص إثر انقلاب قارب يقل 77 راكبا قبالة سواحل جيبوتي.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء أنه تم تأكيد وفاة 16 شخصا حتى الآن واعتبار 28 آخرين على الأقل فى عداد المفقودين جراء الحادث.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة إنه كان هناك أطفال بين ركاب القارب، ولم تدل بمزيد من التفاصيل فيما ساعدت السلطات في جيبوتي في أعمال الإنقاذ.

ولقي 38 شخصا حتفهم قبل حوالي أسبوعين قرب جيبوتي بعدما انقلب قارب يقل 66 راكبا تدفق الماء إليه وذلك على بعد حوالي 200 متر قبالة الساحل.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن هذه إحدى أخطر حوادث القوارب التى لقى فيها ركاب حتفهم قبالة سواحل البلاد حتى الآن.

وكان ركاب القارب، وهم بشكل رئيسي من إثيوبيا المجاورة، عائدين من اليمن، على بعد نحو 30 كيلومترا عند أضيق نقطة في مضيق باب المندب بين خليج عدن والبحر الأحمر.