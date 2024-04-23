وزير الخارجية الأيرلندي يزور معبر رفح اليوم

(مصراوي)

صرح وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، أنه ينوي زيارة معبر رفح في وقت لاحق اليوم، وذلك خلال زيارته إلى مصر.

وقال مارتن، إن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة غير قادرة على سد حاجات أهالي القطاع، داعيًا إلى زيادة تلك المساعدات.

وحذر مارتن، خلال لقائه مع وزير الخارجية سامح شكري في مصر، من صعوبة الأوضاع بالنسبة لأهالي قطاع غزة، قائلًا إن 100% من الفلسطينيين يواجهون شبح المجاعة.

وأكد مارتن، على استمرار دعم بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وذلك عقب صدور نتائج تحقيق لجنة الأمم المتحدة لكشف ملابسات تورط بعض موظفي المنظمة في هجوم الـ7 من أكتوبر.

وأشار، إلى الجهود المصريين في خروج المواطنيين الأيرلنديين من قطاع غزة، مضيفًا أن 40 شخصًا من حاملي الجنسية الأيرلندية لا يزالوا داخل القطاع.