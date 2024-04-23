الدفاعات الأوكرانية: دمرنا جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، في بيان عبر تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا لمهاجمة كييف.

وقال البيان "انطلقت صافرات الإنذار من هجمة جوية خلال الليل في العاصمة الأوكرانية بسبب تهديد الطائرات المسيرة. وبحسب التقارير الأولية، أطلق العدو مجموعة من الطائرات المسيرة من منطقة كورسك الروسية حلقت عبر منطقتي سومي وتشيركاسي قبل الاقتراب من كييف من جهة الجنوب الغربي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان "تم تدمير كافة الأهداف المعادية من قبل قوات الدفاع الجوي (ستنشر القوات الجوية تحديثا عن نوعها وعددها)".

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن وقوع أي دمار أو إصابات في العاصمة.