إعلان

BBC

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

06:13 م الإثنين 22 أبريل 2024

السفير مهند العكلوك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أ ش أ

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصاعد العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال السفير العكلوك - في تصريح اليوم الاثنين- إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع لبحث التطورات المذكورة وكذلك من أجل الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

هذا المحتوى من

Asha
المندوب الدائم لدولة فلسطين جامعة الدول العربية دولة فلسطين جريمة الإبادة الجماعية طوفان الأقصى حرب غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طوكيو وواشنطن تتفقان على تعزيز قدرات الردع والرد للتحالف الياباني الأمريكي

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* هبط إلى 48.10 جنيه.. سعر الدولار يتراجع بنهاية تعاملات اليوم في 8 بنوك
* بعد حديثها عن قصة حب.. شائعات ارتباط طاردت دينا الشربيني بسبب هؤلاء
* 1.5 جنيه للرغيف كأقصى سعر.. بدء تطبيق أسعار الخبز السياحي الجديدة- صور وفيديو