موسكو تعلق على تهديد نشر الأسلحة النووية في بولندا

(مصراوي)

علق القصر الرئاسي الروسي، اليوم الاثنين، على تهديد الرئيس البولندي أندريه دودا بنشر الأسلحة النووية على أراضي بلاده للتصدي للخطر الروسي، قائلًا إن موسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة عقب تحليل التلويح البولندي.

وأضاف الكرملين، أن ستعمل على الحفاظ على أمنها في حال أقدمت بولندا عضو حلف الناتو على نشر الأسلحة النووية.

وكان الرئيس البولندي، قد صرح أن بلاده مستعدة لنشر الأسلحة النووية على أراضيها للتصدي للخطر الروسي في حال وافق باقي أعضاء الحلف على ذلك.

وبحسب دودا تأتي الخطوة في إطار الاستعداد عقب نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا الجارة مع بولندا.