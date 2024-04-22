اعتقال ثلاثة ألمان للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين

كارلسروه - (د ب أ)

ألقت السلطات الألمانية القبض على ثلاثة ألمان للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الصينية.

وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه اليوم الاثنين أن أفراد المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية ألقوا القبض على رجلين وامرأة في مدينتي دوسلدورف وباد هومبورج.

وتشتبه السلطات في أن الثلاثة يعملون لصالح الاستخبارات الصينية منذ حزيران/يونيو 2022 على أقصى تقدير، وانتهكوا في هذا السياق قانون التجارة الخارجية.

ووفقا للبيانات، يتعلق الأمر بنقل معلومات حول التكنولوجيا العسكرية إلى الاستخبارات الصينية. وجاء في بيان المدعي العام أنه في وقت الاعتقال كان المتهمون يجرون مفاوضات حول مشروعات بحثية قد تكون مفيدة على وجه الخصوص لتوسيع القوة القتالية البحرية للصين. وأضاف الادعاء العام أنه تم تفتيش منازل المتهمين وأماكن عملهم.

وتشتبه السلطات في أن أحد الرجلين كان يمد موظف مقيم في الصين يعمل لدى جهاز الاستخبارات الصيني "إم إس إس" بمعلومات حول تقنيات مبتكرة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في بيانه إن هذا الرجل "استخدم" لتحقيق هذا الغرض الزوجين المعتقلين، اللذين يديران شركة في دوسلدورف. أوضح المدعي العام أن الشركة بمثابة "وسيط للاتصال والتعاون مع أشخاص من الأوساط العلمية والبحثية الألمانية".

وبحسب البيانات، تم إعداد دراسة لشريك متعاقد صيني حول أحدث تقنيات لأجزاء آلات تستخدم أيضا لتشغيل محركات قوية للسفن مثل تلك المستخدمة في السفن القتالية. ويقف خلف الشريك الصيني المتعاقد موظف الاستخبارات الذي يتلقى منه أحد المتهمين التكليفات.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية يومي الاثنين والثلاثاء للبت فيما إذا كان سيُجرى إيداعهم السجن على ذمة التحقيق.