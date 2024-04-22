ألمانيا: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تؤمن نظام السلام الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليارات الدولارات لأوكرانيا بمثابة انفراجة حاسمة.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "هذه ليست لحظة جيدة ومهمة بالنسبة لأوكرانيا فحسب، ولكنها أيضا لحظة مهمة لتأمين نظام السلام الأوروبي"، مضيفة أنه تم التوصل أخيرا إلى وضع "تنبض فيه قلوب أهم داعمين لأوكرانيا،قلوب الأوروبيين والأميركيين، بنفس الإيقاع مرة أخرى"، مؤكدة أهمية ذلك لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم حاليا جميع الوسائل المتاحة لتدمير أوكرانيا ومهاجمة نظام السلام الأوروبي.

وفي ضوء الهجمات الروسية الضخمة بطائرات مسيرة وصواريخ وقنابل على أوكرانيا، دعت بيربوك مجددا للمبادرة الألمانية الرامية إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي إضافية، وقالت: "نحن من الجانب الألماني نناشد بشكل عاجل أن يلقِي الجميع نظرة أخرى على مخزونهم ويروا كيف يمكن توسيع دعم الدفاع الجوي"، مضيفة أن روسيا تهاجم على وجه التحديد البنية التحتية المدنية الضرورية للبقاء على قيد الحياة، مشددة على أن تلك الأماكن بالتحديد تحتاج إلى حماية خاصة.

وفي مطلع هذا الأسبوع وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار، والتي تشمل أيضا شحنات أسلحة مطلوبة بشكل عاجل للدفاع ضد روسيا. وبذلك لبى مجلس النواب طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتعتبر الموافقة اللازمة من مجلس الشيوخ مؤكدة. ومن المتوقع إجراء التصويت هناك اعتبارا من غد الثلاثاء، وقد يصل قرار المساعدات إلى مكتب بايدن بعد غد الأربعاء. وأعلن بايدن أنه سيوقع حينها فورا على حزم المساعدات.